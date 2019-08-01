- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم بتوجيه أمير الكويت.. فجر السعيد تغادر إلى فرنسا للعلاج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
بتوجيه أمير الكويت.. فجر السعيد تغادر إلى فرنسا للعلاج
متابعات الخليج 365 - متابعة
أعلن نجل شقيقة الإعلامية الكويتية فجر السعيد، أن خالته غادرت للعلاج في فرنسا، بناءً على أمر من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح.
وقال فواز عثمان الأمير، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد والد الجميع أمر بإرسال خالتي فجر عثمان السعيد للعلاج في الخارج.. خالص الشكر والعرفان لصاحب السمو الأمير على رعايته الأبوية الكريمة، ولفتته الإنسانية تجاه أبنائه، داعيًا الباري عز وجل أن ينعم على فجر السعيد الشفاء العاجل”.
وأوضح فواز أن أمير الكويت أمر بإرسال فجر السعيد بطائرة إخلاء طبي إلى فرنسا برفقة المطربة الإماراتية أحلام، وذلك بعد أن تعرّضت لنكسة صحية إثر إجرائها عملية جراحية.
وكانت فجر السعيد، قد دخلت غرفة العمليات في مستشفى خاص بالكويت، وأجرت عملية ”تحويل مسار“ وبعدها بيومين أصابها تسريب من العملية أدّى إلى تسمم حادّ في الدم، وأثر على الوظائف الحيوية.
كانت هذه تفاصيل خبر بتوجيه أمير الكويت.. فجر السعيد تغادر إلى فرنسا للعلاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.