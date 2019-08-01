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انهيار بورصة قطر والخسائر تقارب الـ5 مليارات ريال
متابعات الخليج 365 - متابعة
مُنيت بورصة قطر بخسارة كبيرة، في نهاية تعاملات اليوم الخميس، إذ فقدت نسبة 1.02% في ختام جلسة تداول الخميس، متأثرة بتراجع جميع مؤشراتها السبع، وسط نتائج مخيبة لعديد الشركات المدرجة التي أفصحت عن نتائجها للنصف الأول 2019.
وكشفت بيانات إغلاق جلسة الخميس، عن تراجع المؤشر الرئيسي بنحو 107.37 نقاط، ليستقر عند 10.397 ألف نقطة، مقارنة مع إغلاق أمس الأربعاء البالغ 10.505 ألف نقطة، وفق الأرقام.
وفقدت القيمة السوقية للشركات المدرجة في بورصة قطر نحو 4.93 مليار ريال قطري (1.355 مليار دولار أمريكي)، مقارنة مع إغلاق جلسة أمس الأربعاء.
وأغلقت بورصة قطر اليوم بإجمالي قيمة سوقية بلغت 573.1 مليار ريال قطري (157.53 مليار دولار أمريكي)، نزولاً من 578 مليار ريال قطري (158.87 مليار دولار) في ختام جلسة أمس الأربعاء.
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