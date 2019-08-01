ياسر بن سعيدان يسجل أسرع زمن في رالي عسير

2019-08-01

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري – أبها

حقّق السائق ياسر بن سعيدان أسرع زمن خلال المرحلة الاستعراضية من رالي عسير الجولة الافتتاحية من بطولة السعودية للراليات الصحراوية، والذي يقام تحت إشراف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.

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وانطلقت المرحلة الاستعراضية بجانب حديقة المشهد بمدينة أبها وبلغت مسافتها قرابة 2.4 كيلو متر، وقطع ابن سعيدان المرحلة على متن سيارته الميني مسجلاً زمناً قدره 1.59.4، فيما حلّ صالح السيف في المركز الثاني بزمن 2.05.9 دقيقة، على متن سيارته كان آم، وحلّ محمد التويجري في المركز الثالث مسجلاً زمناً قدره 2.13.02 على متن سيارته تويوتا.



وخلت المرحلة الاستعراضية من أي أعطال ميكانيكية، حيث تحدد المرحلة الاستعراضية ترتيب انطلاق السائقين في المرحلة الأولى والتي ستنطلق يوم الجمعة الساعة التاسعة صباحاً من ميدان المضة لمسافة 102 كم.

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