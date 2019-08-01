شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: تقديم الخدمات الوقائية لأكثر من مليون ومائتي ألف حاج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبد العزيز غزاوي (جدة)

جهزت وزارة الصحة ١٧ مستشفى في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة لتقديم الخدمات العلاجية لحجاج بيت الله الحرام خلال موسم الحج لهذا العام ١٤٤٠هـ.

وأوضحت الوزارة أن عدد المستشفيات في مكة المكرمة تبلغ ٩ مستشفيات، فيما يبلغ عدد المستشفيات الموسمية في المشاعر المقدسة ٨ مستشفيات، مشيرة إلى تهيئة ١٢٨ مركزاً صحياً لخدمة ضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

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وبيَّنت «الصحة» أن عدد العاملين في موسم الحج لهذا العام يبلغ ٣٠ ألفاً من كوادر الصحة الذين أكملوا متطلبات رخصة الممارسة الأساسية لمكافحة العدوى في موسم الحج.

وأكدت أنه تم تقديم الخدمات الوقائية لأكثر من مليون ومائتي ألف حاج في جميع المنافذ، وبلغت نسبة الالتزام في حجاج الخارج حتى تاريخه بتطعيم الحمي الشوكيه ٨٥.٩ في المئة، والحمى الصفراء ٨٤.٥ في المئة، وشلل الأطفال ٨٢ في المئة، مشيرة إلى أن عدد الجرعات لشلل الأطفال الفموي المعطاة في منافذ الدخول لحجاج الدول المستهدفة بلغ أكثر من ٢٦٢ ألف جرعة، فيما بلغ العلاج الوقائي للحمى الشوكية للدول المستهدفة في المنافذ أكثر من ١٤٦ ألف جرعة.

وأبانت الوزارة، أنه تم توفير الأدوية والمستلزمات الطبية وغير الطبية في جميع المنافذ ومكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة حسب معايير السعة السريرية والطاقة الاستيعابية لغرف العمليات والعيادات الخارجية في كل منشأة.