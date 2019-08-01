شكرا لقرائتكم خبر عن حظر دخول واستخدام الغاز المسال في مخيمات الحجاج من الغد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)

تباشر قوات الدفاع المدني من يوم غدٍ (الجمعة) حظر دخول واستخدام اسطوانات الغاز المسال بمختلف الأنواع والأحجام إلى مخيمات الحجيج ومقرات الجهات الحكومية بالمشاعر، وسيتم مصادرة كل ما يتم ضبطه من مواقد تعمل باستخدام الغاز أو أسطوانات قد تُستخدَم في أغراض الطهي وتطبيق الإجراءات النظامية المقررة بحق المخالفين، وذلك في إطار منظومة الإجراءات الوقائية التي تفرضها المديرية العامة للدفاع المدني للحد من مخاطر الحريق أثناء تجهيز مخيمات الحجيج في المشاعر، وخلال فترة وجود الحجاج بها وحتى مغادرتهم.

وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالحج المقدم محمد الحمادي، أن قرار حظر دخول واستخدام الغاز لمنطقة المشاعر سيتم تنفيذه بالتنسيق مع الجهات الأمنية، حيث يتم مصادرة أسطوانات الغاز المسال عند ضبطها، وتطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مشيراً إلى وجود تنسيق كامل بين الأمن العام والدفاع المدني في تنفيذ قرار الحظر، حيث يتولى الأمن العام مسؤولية منع وصول اسطوانات الغاز إلى المشاعر، فيما تتولى فرق الإشراف الوقائي والسلامة بالدفاع المدني متابعة عدم استخدام الغاز داخل مشاعر منى ومزدلفة وعرفات من خلال الجولات الميدانية والتفتيشية التي تشمل جميع مقرات الجهات الحكومية والمنشآت التجارية في منطقة المشاعر.

وطالب الحمادي مؤسسات الحج والطوافة وبعثات الحج ومجموعات الخدمة الميدانية للحجيج، الالتزام بحظر دخول واستخدام الغاز المسال بالمشاعر حفاظاً على سلامة وأمن ضيوف الرحمن.