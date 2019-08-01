شكرا لقرائتكم خبر عن نيابة عن أمير المنطقة.. بن لبدة يُطلق «رالي عسير» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها)

نيابة عن أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، أعلن وكيل الإمارة المُكلف محمد بن لبدة انطلاق رالي عسير الجولة الافتتاحية من بطولة السعودية للراليات الصحراوية 2019، بحضور رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الأمير خالد بن سلطان، فيما استعرضت سيارات السباق المشاركة في الرالي والبالغ عددها 45 سيارة.

وأوضح بن لبدة أنه على الرغم من أهمية الرالي كسباق وفعالية رياضية إلا أنه لا ينحصر في هذا الجانب فقط، فهناك الكثير من الفوائد التي ستجنيها المنطقة في العديد من القطاعات، لتزامن الرالي مع موسم السودة السياحي، لافتاً أن الهدف الرئيس من تنظيم واستضافة الأحداث الترفيهية والرياضية هو ترسيخ مكانة عسير على خارطة السياحة الإقليمية والعالمية، من خلال استقطاب هواة رياضة الراليات وتسليط الضوء على المنطقة وتعزيز مقوماتها السياحية والتاريخية.

من جهته، ذكر رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، أن رياضة السيارات تحظى بدعم لامحدود من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أسوة بباقي الرياضات في المملكة، مشيراً أن بطولة السعودية للراليات الصحراوية حلم تحقق.

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وأضاف: «نشهد انطلاقة الحلم الذي طال انتظاره من قِبل عُشاق هذه الرياضة، حلم لم يتوقف عند التحقيق فقط، إنما مقرون بدعم مادي من ولي العهد ، لافتاً إلى الإنجازات الرياضية التي تحققت في منطقة عسير والتي يقف خلفها الأمير تركي بن طلال، إذ استطاع تحفيز الرياضات بكافة أنواعها وأن يخلق توأمة جديدة بين جميع النشاطات الرياضية في المنطقة».

وأكد الأمير خالد بن سلطان، أن السائق السعودي أصبح منافساً حقيقياً يقدم أداءً رفيعاً، ويحقق إنجازات مشرفة تبعث السرور في النفس بعزيمة لاتثنى.

وتابع: «شكراً ولي العهد، لقد أوقدت فينا الحماس وأوصلت طموحاتنا إلى عنان السماء».