جامعة الملك خالد تطور أداء 450 معلما ومعلمة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - أبها استفاد 450 معلما ومعلمة من برامج التدريب الصيفي التربوية لشاغلي الوظائف التعليمية في التعليم العام من الجنسين، والتي نفذت في جامعة الملك خالد بالشراكة مع المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي، وتضمنت 9 برامج تدريبية، هدفت إلى تطوير أداء المعلمين والمعلمات. واختتمت الجامعة ممثلة في كلية التربية أمس الأول، البرامج حيث كان من بين المستفدين 45 معلما ومعلمة من زائري منطقة عسير. وأوضح عميد كلية التربية بالجامعة الدكتور عبدالله آل كاسي أن البرامج التدريبية ركزت في محتواها على القيادة المدرسية والإشرافية، واستراتيجيات التدريس، وتوظيف تقنية المعلومات والاتصالات، ومهارات معلم القرن الحادي والعشرين، وتنمية التفكير لدى المتعلم.



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