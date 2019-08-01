ضبط تشكيل عصابي لجمع الأموال وتحويلها إلى الخارج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض قبضت الجهات الأمنية بمنطقة الرياض على تشكيل عصابي مكون من 5 أشخاص من الجنسية البنجلاديشية تورطوا في عمليات جمع الأموال وتحويلها إلى الخارج، وضبط بحوزتهم 97 ألف ريال و18 ألف دولار ومصوغات ذهبية. وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة أن المتابعة الأمنية لجرائم تهريب الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت عن ضبط التشكيل العصابي الذي تتراوح أعمار أفراده بين العقدين الثالث والرابع، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم في عمليات جمع الأموال وتحويلها إلى خارج المملكة بطرق غير نظامية وضبط في حوزتهم مبالغ نقدية مجهولة المصدر ومصوغات ذهبية، لافتا إلى أنه جرى إيقافهم واتخاذ جميع الإجراءات النظامية بحقهم.



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