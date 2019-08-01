موسيقيون يطربون مقاهي جدة بثوب العمالة المنزلية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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لجأ مستثمرو مطاعم ومقاه بجدة تقدم وصلات غنائية إلى استقدام موسيقيين بمهن عمالة، وذلك لصعوبة إجراءات استقدام كوادر بمهن عازفين وموسيقيين، إضافة إلى رفع العازفين الشباب أجورهم بعد فتح المجال لهم والاحتياج الكبير الذي تشهده تلك المقاهي.

وعلمت «مكة» أن عددا من المقاهي منحت الفرصة للفنانين الشباب لتقديم أنفسهم كمطربين، وكذلك للموسيقيين الجدد على الساحة، مما شكل جذبا لشريحة كبيرة من الزبائن للاستمتاع بالطرب، إلا أن الأمور تعثرت قليلا في الآونة الأخيرة بسبب مزايدة الموسيقيين السعوديين مطالبين برفع أجورهم، مما حدا بالمستثمرين إلى التوجه نحو استقدام موسيقيين من الدول العربية وبأجور أقل.

وأشارت المعلومات إلى أن عددا من المطاعم استقدمت موسيقيين تحت مهن أخرى، من بينها عمالة منزلية، وذلك لتتجاوز إجراءات استقدام الفرق الموسيقية المتخصصة، والتي تتطلب إجراءات واشتراطات من جهات أخرى.

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من جهته أوضح المحامي والقانوني الدكتور إبراهيم الأبادي أنه لا يحق لصاحب العمل توظيف العامل في مهنة غير المهنة المدونة في رخصة عمله قبل اتخاذ الإجراءات النظامية لتغيير المهنة، وفق ما نصت عليه المادة 38 من نظام العمل.

وحول العقوبات أكد الأبادي أن المادة 229 تنص بالعقوبة مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، ويعاقب كل من يخل بأي حكم من أحكام هذا النظام أو لائحته أو القرارات الصادرة تنفيذا له بعقوبة أو أكثر من العقوبات، وتشمل غرامة مالية لا تتجاوز مئة ألف ريال، أو إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما، أو إغلاق المنشأة نهائيا.

أسباب الاستعانة بموسيقيين من الخارج:

فتح المجال للمقاهي لتقديم وصلات غنائية

قلة أجور الأجانب مقارنة بالسعوديين

الدخل الكبير للموسيقيين في الأفراح أعلى من المطاعم

المخالفة

استقدام موسيقيين بمهن عمال

العقوبات بحسب القانوني إبراهيم الأبادي: