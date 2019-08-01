توطين المهن الهندسية يخلق 3 آلاف وظيفة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سحر أبوشاهين - الدمام
يتيح قرار لرفع نسبة السعودة في المهن الهندسية نحو 3000 وظيفة للشباب السعودي خلال الفترة القليلة المقبلة، فيما تعكف لجنة مشتركة بين الهيئة السعودية للمهندسين ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية على عدد من المبادرات التكاملية.
وأكد رئيس الهيئة المهندس سعد الشهراني لـ «مكة» أن هناك لجنة مشتركة بين الهيئة ووزارة العمل تعمل على عدد من المبادرات المشتركة والتكاملية، شكلت بعد الاجتماع بين وزير العمل المهندس أحمد الراجحي ووكلاء الوزارة مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة مطلع يناير الماضي للعمل معا على المبادرات ومن ضمنها توطين المهن الهندسية.
وبحسب معلومات حصلت عليها الصحيفة فإن قرار تحديد نسب توطين المهن الهندسية ما زال يبحث من جوانب معينة لضمان صحة آلية التطبيق، وأنه ينتظر صدوره بعد توقيع الاتفاقية بين الهيئة والوزارة وأن ذلك خلال العام الحالي 2019.
من جهته أوضح الخبير في الشؤون الهندسية المهندس الدكتور مهدي آل سليمان أنه ينتظر خلال الفترة القصيرة المقبلة أن تعلن وزارة العمل عن قرار رفع نسب توطين المهن الهندسية في كل جهات القطاع الخاص التي توظف مهندسين، بحيث توجد نسبة سعودة محددة لكل نوع ومسمى من مسميات المهن الهندسية، فإذا كانت الشركة توظف عددا من المهندسين الميكانيكيين مثلا فستلزم بنسبة معينة من السعوديين بينهم، وهكذا بالنسبة لباقي التخصصات الهندسية.
وأضاف أن القرار سيتيح لحديثي التخرج اكتساب الخبرة المهنية اللازمة، إذ سيعملون مع مهندسين غير سعوديين لا تقل خبرة أي منهم عن 5 سنوات بحسب النظام الذي يمنع استقطاب المهندس الأجنبي بسنوات خبرة تقل عن ذلك، وهذا سيمكن من انتقال تدريجي للخبرة وإحلال السعودي مكان آلاف المهندسين الوافدين الذين يعملون في السعودية.
ولفت آل سليمان إلى أن الكليات الهندسية تخرج سنويا 6000 مهندس سعودي يحتاجون لبرامج تخلق لهم فرصا وظيفية، وهذا القرار هو أحدها، إذ سيتضمن حوافز للقطاع الخاص لتوظيف المهندسين السعوديين حديثي التخرج.
إلى ذلك تواصلت الصحيفة مع متحدث وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل للتعليق إلا أنه لم يرد حتى وقت إعداد التقرير.
قرار توطين المهن الهندسية بحسب السليمان:
- يوفر 1000 إلى 3000 وظيفة فور الإعلان عنه
- يقلل من بطالة 6000 مهندس سعودي
- سيتيح لحديثي التخرج اكتساب الخبرة المهنية
- إحلال سعوديين مكان 130 ألف مهندس وافد
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