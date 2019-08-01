أول نسخة عربية من قواعد أخلاقيات ممارسي المحاكاة الصحية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أطلقت الجمعية السعودية للمحاكاة الصحية النسخة العربية الأولى من قواعد الأخلاقيات المهنية لممارسي المحاكاة الصحية.

وأعلن رئيس الجمعية الدكتور عبدالعزيز بن بوكر عن تبني معايير الأخلاقيات المهنية لممارسي المحاكاة الصحية، التي وضعها فريق متخصص في مجال المحاكاة الصحيـة من مختلف أنحاء العالم بمبادرة من الجمعية الأمريكية للمحاكاة الصحية، حيث مثل الجمعية السعودية للمحاكاة الصحية فـي هذا الفريق نائب رئيسها الدكتور هاني لبابيدي. وأكد بوكر أهمية تطبيق الممارسات الآمنة في مجال المحاكاة الصحية لتحسين الأداء وجودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى كجزء أساس لرؤية ورسالة الجمعية، التي أسست حديثا تحت مظلة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

من جهته ثمن الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية الدكتور أيمن عبده جهود الجمعية لتقديم التوصيات بهذا الخصوص، وصياغة معايير الممارسات المهنية للتعليم بالمحاكاة وتعميمها على كل البرامج التدريبية للعاملين بالقطاع الصحي، انطلاقا من رسالة الهيئة لحماية وتعزيز الصحة بقيادة ممارسين صحيين يخدمون المجتمع بإنسانية وكفاءة، ومن ذلك إيجاد بيئة ممارسة صحية بإتقان وأمان من خلال التدريب والتطوير المستمر الفعال باحترافية ومهنية عالية المعايير.