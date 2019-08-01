ضبط 132 حملة حج وهمية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فيصل السلمي - مكة المكرمة

خصص مركز القيادة والسيطرة بالأمن العام 5909 كاميرات لمراقبة جميع أنحاء مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والساحات المحيطة بالحرم المكي الشريف خلال موسم الحج الحالي.

وأكد مساعد قائد قوات أمن الحج لإدارة وتنظيم المشاة اللواء عبدالرحمن المشحن خلال المؤتمر الصحفي الثالث لقيادات أمن الحج الذي عقد أمس في مقر الأمن العام بمنى لشرح الخطط الأمنية التنظيمية والمرورية للموسم، أن راحة وسلامة الحجيج مسؤولية تقع على عاتق الجميع، داعيا الحجاج إلى الالتزام بالأنظمة المتمثلة في عدم السماح بافتراش الطرقات في المشاعر المقدسة، وعدم حمل الأمتعة عند التنقل من موقع إلى آخر، وذلك لتحقيق السلامة وتسهيل حرية تنقل قوافل الحجاج في المشاعر وعدم إعاقتها.

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وبين أن خطة المشاة تعمل في نطاق جغرافي محدد في مشعر منى، لافتا إلى أن خط سير المشاة في المشاعر المقدسة يمر بثلاث مراحل الأولى تبدأ اليوم وتستمر حتى 7 / 12 وستكون الحركة فيها حرة، فيما تبدأ الثانية من 8 / 12 إلى مغرب 9 / 12 وتكون حركة الحشود فيها من الغرب إلى الشرق، وتنطلق المرحلة الثالثة مغرب شمس يوم عرفة وتستمر حتى مغرب 13 / 12 وتكون حركة المشاة فيها للقدوم من الشرق إلى الغرب على طرق عدة، هي مسار طريق الملك عبدالعزيز وشارع القصر وشارع المشاة المظلل وشارع الجوهرة وسوق العرب والشارع الجديد «أ ، ب» ومسار طريق الملك فهد والمعيصم والشعيبين قدوما، أما طريق العودة من الغرب إلى الشرق بعد إتمام الحجاج لرمي الجمرات فيكون المسار على طرق الملك عبدالعزيز والملك فيصل ومسار من طريق الملك فهد وطريق المعيصم والشعيبين عودة، وسيسمح السير باتجاهين في جسري الملك عبدالله والملك خالد على مدار الساعة.

من جهته أوضح قائد مركز القيادة والسيطرة لأمن الحج اللواء خالد الطياش أنه جرى خلال هذا العام نقل مركز القيادة والسيطرة إلى مقر الأمن العام في حي العوالي، مبينا أن المركز يعمل فيه 157 ضابطا، مؤهلين علميا وعمليا و158 فردا، علاوة على وجود 36 ضابط اتصال من جميع الجهات الحكومية.

من جانبه بين مساعد قائد قوات أمن الحج للأمن الدبلوماسي العميد معمر المعمر أن عمل القوة يختص في التوسعة الجديدة من خلال تنفيذ ثلاثة محاور تتمثل في الأمني وإدارة الحشود والخدمات الإنسانية، مشيرا إلى أنه يتم تفويج الحجاج من وإلى المسجد الحرام إلى صحن الطواف من خلال وضع مسارات خاصة لعدم حدوث تقاطعات بين الداخلين والخارجين، كما تقدم يد العون والمساعدة للحجاج من المسنين والعجزة والمرضى والأطفال وتسهيل دخولهم إلى الحرم المكي من خلال إيجاد طرق مخصصة.

وقال قائد المتابعة الجوية العقيد عبدالله العبدالوهاب إن المتابعة الجوية باشرت مهامها بالتعاون مع قيادة القوات الجوية وطيران الأمن لتوفير الغطاء الجوي الكامل لأعمال الحج والمتابعة المستمرة لأعمال الحجيج بدءا من التصعيد إلى عرفات والنفرة منها إلى مزدلفة، وكذلك تغطية جميع تحركات الحجاج والإبلاغ أولا بأول بما يحدث والرصد المبدئي لأي ملاحظة ميدانية وتبليغ القادة الميدانيين لتلافي الملاحظات، لافتا إلى أن هناك متابعة مسائية جوية لأعمال الحجيج مما يؤكد حرص القيادة الرشيدة على السهر لراحة وأمن الحجيج.