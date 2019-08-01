ولي العهد: المملكة حريصة على دعم باكستان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أشاد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان خلال اتصال هاتفي تلقاه من رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، بتميز العلاقات التي تربط بين المملكة وباكستان، وسعي البلدين لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة، وحرص القيادة في المملكة على دعم باكستان في المجالات كافة.

ووصف رئيس الوزراء الباكستاني خلال الاتصال المملكة بالصديق الذي تثق به باكستان، مدللا بذلك بوقوفها الدائم مع بلاده في كل المحن والأوقات الصعبة، وأنها لا يمكن أن تنسى هذه المواقف إطلاقا.

كما عبر عن شكره وتقديره لولي العهد على جهوده ومساندته لكل ما يدعم باكستان ويحقق مصالحها، مؤكدا أن تطوير العلاقات مع المملكة يعد أولوية قصوى لجمهورية باكستان.