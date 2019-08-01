وداع الحجاج ضيوف خادم الحرمين في تايلاند

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

نظمت سفارة المملكة في بانكوك أمس حفل توديع للحجاج المستفيدين من برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين لحج هذا العام، من مملكة تايلاند، بحضور القائم بالأعمال بالإنابة خالد الفارس، وذلك بمقر السفارة.

وأوضح المستشار الإسلامي بالسفارة الدكتور يوسف الحمودي أن وزارة الشؤون الإسلامية تتشرف بتقديم الخدمة لضيوف خادم الحرمين وتسخر كامل إمكاناتها ليؤدي الضيوف نسكهم بكل يسر وسهولة وفق منظومة متكاملة من الخدمات النوعية تحقيقا لتطلعات القيادة الرشيدة.

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من جهته أعرب رئيس المجلس الإسلامي في بانكوك، عضو البرلمان السابق سماى جرون شانج، عن شكره لخادم الحرمين الشريفين على ما يقدم لخدمة الإسلام والمسلمين وما يشهده الحرمان الشريفان من عناية وتوسعة مباركة لخدمة حجاج بيت الله الحرام وزوار المسجد النبوي الشريف.

فيما أكد القائم بالأعمال بالإنابة بالسفارة عمق العلاقات بين المملكة وتايلاند، منوها بما يكنه خادم الحرمين الشريفين للشعب التايلاندي المسلم والتوجيهات الكريمة لتيسير شؤون المسلمين لأداء مناسك الحج والعمرة، وحرصه على أن ينعم ضيوف الرحمن بالأمن والأمان أثناء أداء نسكهم.

وفي نهاية الحفل وزعت تذاكر السفر وملابس الإحرام على الحجاج والكتيبات الإرشادية المترجمة حول مناسك الحج والهدايا التذكارية التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للمستضافين قبل وصولهم للمملكة.