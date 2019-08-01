خادم الحرمين يتلقى عزاء الرئيس التركي في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس الأول اتصالا هاتفيا من رئيس جمهورية تركيا رجب طيب إردوغان، عبر فيه عن عزائه ومواساته في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز، رحمه الله، سائلا الله أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم الأسرة المالكة الكريمة وأبناء الفقيد الصبر والسلوان.
وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره له على مشاعره الأخوية وتعازيه ومواساته في الفقيد، رحمه الله.
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