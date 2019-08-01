، عبدالعزيز الفيصل يفوز بجائزة القادة الرياضيين الشباب تحت 40 عاماً ،

- 1/2
- 2/2
محمد بن مسعود - الدمام - حصل الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، على جائزة القادة الرياضيين الشباب تحت 40 عاماً لعام 2019 على مستوى العالم "Leaders Sports Award" والتي تم الإعلان عنها اليوم الخميس.
وتمنح الجائزة للقادة الرياضيين تحت 40 عاماً، وبحسب موقع الجائزة الرسمي فإن عملية الحكم وإعلان الفائزين استغرقت 9 أشهر، كما سيتم تقديم الفائزين أمام 600 مسؤول تنفيذي مميز من شركات عديدة.
وجاء حصول الأمير عبدالعزيز على هذه الجائزة نظير دوره الفعّال في صناعة الرياضة السعودية ودوره الكبير والقيادي في رسم خارطة طريق المستقبل لرياضة المملكة وتأثيرها على المستويات الدولية والقارية والإقليمية.
وتخضع هذه الجائزة للعديد من المعايير يأتي في أبرزها التميز الرياضي والأداء الإداري، ويتم اختيار الفائزين على مستوى العالم بشكل سنوي، حيث ينتظر أن يقام الاحتفال لتكريم المتوجين في شهر أكتوبر القادم في العاصمة البريطانية لندن بحضور عدد كبير من الشخصيات العالمية والدولية في كافة المجالات.
عبدالعزيز الفيصل يفوز بجائزة القادة الرياضيين الشباب تحت 40 عاماًصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-08-01
حصل الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، على جائزة القادة الرياضيين الشباب تحت 40 عاماً لعام 2019 على مستوى العالم "Leaders Sports Award" والتي تم الإعلان عنها اليوم الخميس.
وتمنح الجائزة للقادة الرياضيين تحت 40 عاماً، وبحسب موقع الجائزة الرسمي فإن عملية الحكم وإعلان الفائزين استغرقت 9 أشهر، كما سيتم تقديم الفائزين أمام 600 مسؤول تنفيذي مميز من شركات عديدة.
وجاء حصول الأمير عبدالعزيز على هذه الجائزة نظير دوره الفعّال في صناعة الرياضة السعودية ودوره الكبير والقيادي في رسم خارطة طريق المستقبل لرياضة المملكة وتأثيرها على المستويات الدولية والقارية والإقليمية.
وتخضع هذه الجائزة للعديد من المعايير يأتي في أبرزها التميز الرياضي والأداء الإداري، ويتم اختيار الفائزين على مستوى العالم بشكل سنوي، حيث ينتظر أن يقام الاحتفال لتكريم المتوجين في شهر أكتوبر القادم في العاصمة البريطانية لندن بحضور عدد كبير من الشخصيات العالمية والدولية في كافة المجالات.
01 أغسطس 2019 - 29 ذو القعدة 1440
09:36 PM
حصل الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، على جائزة القادة الرياضيين الشباب تحت 40 عاماً لعام 2019 على مستوى العالم "Leaders Sports Award" والتي تم الإعلان عنها اليوم الخميس.
وتمنح الجائزة للقادة الرياضيين تحت 40 عاماً، وبحسب موقع الجائزة الرسمي فإن عملية الحكم وإعلان الفائزين استغرقت 9 أشهر، كما سيتم تقديم الفائزين أمام 600 مسؤول تنفيذي مميز من شركات عديدة.
وجاء حصول الأمير عبدالعزيز على هذه الجائزة نظير دوره الفعّال في صناعة الرياضة السعودية ودوره الكبير والقيادي في رسم خارطة طريق المستقبل لرياضة المملكة وتأثيرها على المستويات الدولية والقارية والإقليمية.
وتخضع هذه الجائزة للعديد من المعايير يأتي في أبرزها التميز الرياضي والأداء الإداري، ويتم اختيار الفائزين على مستوى العالم بشكل سنوي، حيث ينتظر أن يقام الاحتفال لتكريم المتوجين في شهر أكتوبر القادم في العاصمة البريطانية لندن بحضور عدد كبير من الشخصيات العالمية والدولية في كافة المجالات.
، عبدالعزيز الفيصل يفوز بجائزة القادة الرياضيين الشباب تحت 40 عاماً ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر عبدالعزيز الفيصل يفوز بجائزة القادة الرياضيين الشباب تحت 40 عاماً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.