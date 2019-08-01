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ترأس كلٌّ من: الأمير محمد بن نواف بن عبد العزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، والأمير بندر بن خالد الفيصل المستشار بالديوان الملكي، ممثلين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله-، وفد المملكة المشارك في احتفالية تنصيب الرئيس الموريتاني المنتخب محمد ولد الشيخ الغزواني، بالعاصمة نواكشوط اليوم.
ونقل الوفد تهاني خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، إلى الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، بعد أن سلم على الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز.
وسيقوم الوفد على هامش مشاركته في الاحتفالية، بزيارة مسجد الملك فيصل -رحمه الله- ومن ثم حضور حفل الغداء الذي سيقيمه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى موريتانيا، الدكتور هزاع بن زبن المطيري؛ تكريمًا لهم.
01 أغسطس 2019 - 29 ذو القعدة 1440 09:37 PM
وفد السعودية نقل تهاني خادم الحرمين وولي العهد
ترأس كلٌّ من: الأمير محمد بن نواف بن عبد العزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، والأمير بندر بن خالد الفيصل المستشار بالديوان الملكي، ممثلين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله-، وفد المملكة المشارك في احتفالية تنصيب الرئيس الموريتاني المنتخب محمد ولد الشيخ الغزواني، بالعاصمة نواكشوط اليوم.
ونقل الوفد تهاني خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، إلى الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، بعد أن سلم على الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز.
وسيقوم الوفد على هامش مشاركته في الاحتفالية، بزيارة مسجد الملك فيصل -رحمه الله- ومن ثم حضور حفل الغداء الذي سيقيمه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى موريتانيا، الدكتور هزاع بن زبن المطيري؛ تكريمًا لهم.
، المملكة تشارك في احتفالية تنصيب الرئيس الموريتاني "ولد الشيخ الغزواني" ،
المصدر : الخليج 365
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