، جازان.. ضبط مشاغل نسائية بـ"العارضة" تستخدم لزبائنها مواد تجميل منتهية الصلاحية ،

محمد بن مسعود - الدمام - تزامنًا مع انتعاشها في إجازة العيد ..و"التليدي": سنواصل الجولات الرقابية

ضبطت الفرق الرقابية النسائية ببلدية محافظة العارضة بمنطقة جازان خلال جولاتها التفتيشية تزامنًا مع قرب عيد الأضحى المبارك، صوالين نسائية تستخدم لزبائنها مواد تجميلية منتهية الصلاحية دون أي اكتراث بما قد تتسبب فيه من أضرار صحية بالغة الخطورة.

وتفصيلاً، قال رئيس بلدية محافظة العارضة سعيد بن جبران التليدي لـ"الخليج 365"، إن البلدية تكثف حملاتها الرقابية على جميع المحال التي تتعلق بالصحة العامة دون استثناء، مضيفًا: "كان من ضمن هذه المحال جولات القسم النسوي على الصالونات النسائية ومراكز التجميل في المحافظة".

وأشار إلى أنه نتج عنها مصادرة مواد تجميلية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، بجانب رصد تدنٍ بمستوى النظافة العامة.

لافتًا إلى أنه جرى تطبيق لائحة الجزاءات في ذلك الخصوص، مشددًا على ضرورة الإبلاغ عن المخالفين من خلال الرقم 940 المخصص لذلك من قِبل الأمانة.

وقال "التليدي" إن الحملات مستمرة على ذلك النوع من النشاط، خصوصًا أوقات مواسم الأعياد والإجازات لكثرة مرتاديها والحرص على تقيد أصحابها بالمنتجات التجميلية المعتمدة من قِبل الجهات ذات الاختصاص، ومنها هيئة الغذاء والدواء، والتأكد من عدم وجود أي ملاحظات تتعلق بالصحة العامة حفاظًا على السلامة.

وكانت القواعد التنظيمية الواردة في اللائحة الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية تضمنت، بعد الحصول على ترخيص ممارسة نشاط الصوالين النسائية، أن تكون جميع المساحيق ومواد التجميل المستخدمة في التزيين متوافقة مع مواصفات الهيئة العامة للغذاء والدواء، وصالحة للاستخدام، مع توفير أجهزة تعقيم معتمدة لكل الأدوات، ومنع استخدام الصالون في ممارسة أي أنشطة دون حصول العاملات في المجال على شهادات صحية من الأمانات والبلديات.