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محمد بن مسعود - الدمام - توج عداء المنتخب السعودي لذوي الإعاقة علي النخلي بالميدالية الفضية في سباق 200 متر تصنيف 37 T ضمن منافسات بطولة العالم للشباب لألعاب القوى لذوي الإعاقة التي انطلقت اليوم الخميس في مدينة نتويل السويسرية بمشاركة 42 دولة وتستمر حتى الأحد المقبل.
ونال النخلي الفضية بزمن 13: 24 ثانية , أمام الجنوب إفريقي والكا روفين وخلف البرازيلي لويس داكوستا الذي حقق زمناً 75: 23 ثانية.
وعبر العداء النخلي عن سعادته بتحقيق هذه الميدالية الفضية التي أهداهها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ وللوطن ولجميع من سانده من الأجهزة الفنية والإدارية.
01 أغسطس 2019 - 29 ذو القعدة 1440 09:09 PMالعداء علي النخلي يتوج بفضية العالم لذوي الإعاقة
توج عداء المنتخب السعودي لذوي الإعاقة علي النخلي بالميدالية الفضية في سباق 200 متر تصنيف 37 T ضمن منافسات بطولة العالم للشباب لألعاب القوى لذوي الإعاقة التي انطلقت اليوم الخميس في مدينة نتويل السويسرية بمشاركة 42 دولة وتستمر حتى الأحد المقبل.
ونال النخلي الفضية بزمن 13: 24 ثانية , أمام الجنوب إفريقي والكا روفين وخلف البرازيلي لويس داكوستا الذي حقق زمناً 75: 23 ثانية.
وعبر العداء النخلي عن سعادته بتحقيق هذه الميدالية الفضية التي أهداهها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ وللوطن ولجميع من سانده من الأجهزة الفنية والإدارية.
، العداء علي النخلي يتوج بفضية العالم لذوي الإعاقة ،
المصدر : الخليج 365
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