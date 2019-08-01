، انطلاق مهرجان "ولي العهد للهجن 2" بفعاليات عالمية بحديقة الملك فيصل بالطائف ،

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برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - أطلق الاتحاد السعودي للهجن فعاليات مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثانية اليوم الخميس 29 ذي القعدة 1440 ، الموافق 1 أغسطس 2019 م وذلك في حديقة الملك فيصل بالطائف.
وتفصيلاً، شهدت أرض حديقة الملك فيصل بالطائف خلال الفترة الماضية أعمال تطوير مكثفة شملت جميع ساحاتها وأرصفتها وإعادة تشجيرها، كما تم استحداث بوابة رئيسية للحديقة وصالات عروض جديدة تشهدها الطائف لأول مرة.
وتشمل فعاليات مهرجان الهجن عشرين فعالية متنوعة تضم متحفاً يعرض أكبر مجسّم للهجن سيعلن تسجيله في موسوعة جينيس للأرقام القياسية خلال انطلاق الفعاليات، ومركزاً للسوق الشعبي الذي يحوي 24 متجراً متنوعاً ما بين الحرف اليدوية والفخاريات والمأكولات الشعبية، وغيرها، إضافة إلى الخيمة المخصصة للحكايات والقصائد الشعرية التي تناولت الهجن وتاريخها العريض في حضارة أبناء الجزيرة العربية.
وشهدت الانطلاقة توافد عدد كبير من المواطنين والمصطافين للحديقة منذ وقت مبكر للاستمتاع بالفعاليات التي بدأت بمسيرة للهجن، وكذلك عزف البيانو على ارتفاع خمسة أمتار، والمتحف التاريخي، كما سيكون في قرية الهجن فعالية السيرك العالمي الذي يتواجد لأول مرة في السعودية إضافة إلى وجود فرق عروض عالمية أتت من جميع أنحاء العالم وتتمتع بشهرة عالمية، كما تتواجد كذلك مطاعم عالمية ليس لها فروع بالسعودية وأتت خصيصاً للطائف للمشاركة في قرية الهجن.
وفي هذا الصدد، أكد مدير اللجنة الإعلامية المتحدث الرسمي للمهرجان صالح العنزي، أن مهرجان ولي العهد في نسخته الثانية يتضمن تنفيذ 439 شوطاً على ثلاث مراحل تبدأ بالمرحلة التنشيطية لجميع الفئات العمرية بأشواط بلغ عددها 218 شوطاً، فيما تتضمن المرحلة الثانية أشواط الماراثون والإنتاج والحراير والأشواط الدولية والسودانية بعدد 48 شوطاً، بينما ستتضمن المرحلة الثالثة الأشواط الختامية للمهرجان بعدد 173 شوطاً، مشيراً إلى أن مهرجان ولي العهد للهجن حقق في عامه الأول حضوراً لافتاً دخل على إثره موسوعة جينيس القياسية بعد أن شارك فيه أكثر من 11 ألف مطية.
01 أغسطس 2019 - 29 ذو القعدة 1440 09:07 PM
شهد توافد عدد كبير من المواطنين والمصطافين للاستمتاع بالعروض المنوعةانطلاق مهرجان "ولي العهد للهجن 2" بفعاليات عالمية بحديقة الملك فيصل بالطائف
برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - أطلق الاتحاد السعودي للهجن فعاليات مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثانية اليوم الخميس 29 ذي القعدة 1440 ، الموافق 1 أغسطس 2019 م وذلك في حديقة الملك فيصل بالطائف.
وتفصيلاً، شهدت أرض حديقة الملك فيصل بالطائف خلال الفترة الماضية أعمال تطوير مكثفة شملت جميع ساحاتها وأرصفتها وإعادة تشجيرها، كما تم استحداث بوابة رئيسية للحديقة وصالات عروض جديدة تشهدها الطائف لأول مرة.
وتشمل فعاليات مهرجان الهجن عشرين فعالية متنوعة تضم متحفاً يعرض أكبر مجسّم للهجن سيعلن تسجيله في موسوعة جينيس للأرقام القياسية خلال انطلاق الفعاليات، ومركزاً للسوق الشعبي الذي يحوي 24 متجراً متنوعاً ما بين الحرف اليدوية والفخاريات والمأكولات الشعبية، وغيرها، إضافة إلى الخيمة المخصصة للحكايات والقصائد الشعرية التي تناولت الهجن وتاريخها العريض في حضارة أبناء الجزيرة العربية.
وشهدت الانطلاقة توافد عدد كبير من المواطنين والمصطافين للحديقة منذ وقت مبكر للاستمتاع بالفعاليات التي بدأت بمسيرة للهجن، وكذلك عزف البيانو على ارتفاع خمسة أمتار، والمتحف التاريخي، كما سيكون في قرية الهجن فعالية السيرك العالمي الذي يتواجد لأول مرة في السعودية إضافة إلى وجود فرق عروض عالمية أتت من جميع أنحاء العالم وتتمتع بشهرة عالمية، كما تتواجد كذلك مطاعم عالمية ليس لها فروع بالسعودية وأتت خصيصاً للطائف للمشاركة في قرية الهجن.
وفي هذا الصدد، أكد مدير اللجنة الإعلامية المتحدث الرسمي للمهرجان صالح العنزي، أن مهرجان ولي العهد في نسخته الثانية يتضمن تنفيذ 439 شوطاً على ثلاث مراحل تبدأ بالمرحلة التنشيطية لجميع الفئات العمرية بأشواط بلغ عددها 218 شوطاً، فيما تتضمن المرحلة الثانية أشواط الماراثون والإنتاج والحراير والأشواط الدولية والسودانية بعدد 48 شوطاً، بينما ستتضمن المرحلة الثالثة الأشواط الختامية للمهرجان بعدد 173 شوطاً، مشيراً إلى أن مهرجان ولي العهد للهجن حقق في عامه الأول حضوراً لافتاً دخل على إثره موسوعة جينيس القياسية بعد أن شارك فيه أكثر من 11 ألف مطية.
، انطلاق مهرجان "ولي العهد للهجن 2" بفعاليات عالمية بحديقة الملك فيصل بالطائف ،
المصدر : الخليج 365
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