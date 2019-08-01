، بجوائز مليونية وفعاليات يومية.. انطلاق أكبر مهرجان تسوق بالطائف ،

محمد بن مسعود - الدمام - تنظمه "غرفة الطائف" بالتعاون مع "هيئة السياحة"

انطلقت اليوم الخميس فعاليات مهرجان التسوق بالطائف، والذي تنظمه غرفة الطائف بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والتراث والوطني، ويأتي تزامنًا مع موسم الطائف، ويستمر حتى نهاية شهر أغسطس الحالي.

وشهد بدء الفعاليات حفل تدشين في ستة مولات تجارية كبرى بالطائف، بالإضافة إلى عددٍ من الأماكن التجارية والسياحية بالمحافظة.

وشهد التدشين حضور عدد كبير من الزوار للمولات، صاحبه انطلاق أكثر من 30 ألف بالونة في كل المولات بالتوقيت نفسه، بألوان تتناسب وهوية الموسم.

ويأتي مع مهرجان التسوق بالطائف العام الحالي عدد من الفعاليات اليومية بجميع المولات والأسواق التجارية بالطائف، والتي يصاحبها عروض وتخفيضات معتمدة، وذلك لأول مرة بجميع المولات.

ويشمل المهرجان بدعم من غرفة الطائف جوائز يومية تتجاوز قيمتها أكثر من ثلاثة ملايين ريال بجميع المولات، وبمشاركة عدد من الجهات، وتشمل الجوائز سيارات، وجوالات، وكوبونات، ومبالغ نقدية كذلك، والكثير من المفاجآت في مهرجان التسوق.

وتوقع عددٌ من الاقتصاديين أن يجذب مهرجان التسوق الذي ينطلق بالتزامن مع موسم الطائف، عددًا كبيرًا من الزوار؛ كونه يشمل التسوق بالترفيه، مشيرين إلى أن مهرجان التسوق سيرفع من الحركة التجارية والاقتصادية بالطائف خلال الشهر الحالي فقط من 35-50 ٪.

ويشرف فريق عمل مشكل من غرفة الطائف بشكل يومي على فعاليات مهرجان التسوق بالطائف في كل المولات التجارية المشاركة.

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