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اعتمد الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة الدكتور خليل بن مصلح الثقفي ترقية 103 موظفين بالهيئة خلال الفترة الثانية من عام 1440هـ متمنيًا لهم التوفيق في أداء مهامهم الجديدة.
وقال مدير عام الموارد البشرية بالهيئة عبدالعزيز الجلسي إن الترقيات جاءت وفقًا لنظام الخدمة المدنية، علمًا بأن الترقيات شملت 125 موظفًا خلال الفترة الأولى و103 موظفين خلال الفترة الثانية من هذا العام 1440.
وأشار "الجلسي" إلى حرص الرئيس العام على العناية بالموظفين سواء في قطاع الأرصاد أو حماية البيئة والإسهام في تحفيزهم المستمر وتنمية مهاراتهم لتعزيز دورهم في منظومة العمل وكذلك العناية بموظفي الكادر الإداري والعمل على ما يحقق رضاهم الوظيفي، ويُسهم في تحفيزهم ويعزز من دورهم في منظومة العمل الأرصادي والبيئي، وتهيئة الفرص لهم لتنمية مهاراتهم الوظيفية والإدارية.
01 أغسطس 2019 - 29 ذو القعدة 1440 09:05 PM
لتعزيز دورهم في منظومة العمل الأرصادي والبيئي
اعتمد الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة الدكتور خليل بن مصلح الثقفي ترقية 103 موظفين بالهيئة خلال الفترة الثانية من عام 1440هـ متمنيًا لهم التوفيق في أداء مهامهم الجديدة.
وقال مدير عام الموارد البشرية بالهيئة عبدالعزيز الجلسي إن الترقيات جاءت وفقًا لنظام الخدمة المدنية، علمًا بأن الترقيات شملت 125 موظفًا خلال الفترة الأولى و103 موظفين خلال الفترة الثانية من هذا العام 1440.
وأشار "الجلسي" إلى حرص الرئيس العام على العناية بالموظفين سواء في قطاع الأرصاد أو حماية البيئة والإسهام في تحفيزهم المستمر وتنمية مهاراتهم لتعزيز دورهم في منظومة العمل وكذلك العناية بموظفي الكادر الإداري والعمل على ما يحقق رضاهم الوظيفي، ويُسهم في تحفيزهم ويعزز من دورهم في منظومة العمل الأرصادي والبيئي، وتهيئة الفرص لهم لتنمية مهاراتهم الوظيفية والإدارية.
، "الثقفي" يعتمد ترقية 103 موظفين بهيئة الأرصاد ،
المصدر : الخليج 365
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