‏حج / مدينة الحجاج في السيح تستقبل أفواجاً من حجاج عمان والإمارات



‏السيح 29 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 01 أغسطس 2019 م واس

استقبلت مدينة الحجاج في مدينة السيح بمحافظة الخرج خلال اليومين الماضيين أفواجا من الحجاج القادمين من سلطنة عمان ، ودولة الإمارات العربية المتحدة ، الذين قدموا لتأدية مناسك الحج لهذا العام ، وسط استعدادات وجاهزية عالية من الجهات الحكومية المعنية بخدمة الحجاج بالمدينة.

وتضم المدينة الواقعة على طريق الملك عبدالعزيز بمدينة السيح عدداً من مقرات الإدارات الخدمية التي جهزتها بلدية الخرج لتقدم مختلف الخدمات لضيوف الرحمن.

وأقامت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالخرج مخيماً دعوياً يعنى بخدمة حجاج بيت الله الحرام يتم من خلاله توزيع المصاحف والكتب والمطويات الخاصة بموسم الحج ، وإرشاد الحجاج والإجابة عن أسئلتهم واستفساراتهم فيما يتعلق بالحج .

وتشارك جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بإقامة برنامج صحي تثقيفي تنفذه كلية الصيدلة ، ويهدف إلى إرشاد ضيوف الرحمن لاتباع أفضل الوسائل الصحية بما يضمن سلامتهم خلال موسم الحج ، ويتم إهداءهم حقائب صحية تحتوي على مواد للإسعافات الأولية .

كما يشارك كشافة إدارة تعليم الخرج بتقديم مختلف الخدمات التموينية والغذائية وغيرها من الخدمات لضيوف الرحمن.

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20:20ت م

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