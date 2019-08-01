حج / الدفاع المدني بالمدينة المنورة يكثف استعداداته لموسم حج ١٤٤٠



المدينة المنورة 29 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 01 أغسطس 2019 م واس

تعمل المديرية العامة للدفاع المدني ممثلة بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة على تسخير إمكانياتها البشرية والألية كافة للحفاظ على سلامة حجاج بيت الله الحرام وزوار المسجد النبوي الشريف خلال مدة أقامتهم بالمدينة المنورة اثناء موسم حج ١٤٤٠ .

وأوضح مدير الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة اللواء عبدالرحمن بن عبدالحميد الحربي أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة لتنفيذ خطة تدابير الدفاع المدني لمواجهة الطوارئ خلال موسم الحج التي تضمنتها الخطة المعتمدة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة ورئيس لجنة الحج بالمدينة المنورة وبإشراف من معالي مدير عام الدفاع المدني الفريق /سليمان بن عبدالله العمرو.

وبين أن فرق الدفاع المدني تعمل علي متابعة جميع مساكن الحجاج بالمدينة المنورة والتأكد من شروط السلامة ورصد المخالفات وتطبيق العقوبات على المخالفين وذلك من خلال القيام بجولات تفتيشية مفاجئة يتم تنفيذها من قبل الجهات الرقابية والمعنية بإسكان الحجاج ، كما تطرق الى أنه وبناء على خطة حج موسم هذا العام ١٤٤٠ تم تهيئة (٥٨) وحدة دفاع مدني بالمنطقة تساندها( ١١ ) وحدة موسمية منها ( ٧ ) مراكز موسمية على الطرق الخارجية التي يسلكها الحجاج من والى المدينة و( ٤ ) وحدات داخلية ( بالمنطقة المركزية ، مدينة استقبال حجاج البر ، حجاج البحر ، ووحدة الطيران العامودي ) .

وأشار اللواء عبدالرحمن بن عبدالحميد الحربي إلى أن الخطة تتضمن تنفيذ مجموعة من البرامج والانشطة التوعوية منها توزيع النشرات وتركيب عدد من اللوحات الارشادية بالأماكن التي يرتادها الحجاج بالإضافة الى توزيع عدد من الافلام الموجهة للحجاج وبلغات مختلفة.

وأعرب مدير الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة عن شكره وامتنانه لدعم سمو أمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج بالمدينة المنورة وسمو نائبه على ما يقدم من دعم لجهاز الدفاع المدني مما يسهم في خدمة ضيوف الرحمن واداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.

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19:58ت م

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