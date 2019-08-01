شكرا لقرائتكم خبر عن إماراتيون وسعوديون: العلاقات السعودية الإماراتية ضاربة في جذور التاريخ والان مع التفاصيل

أكد مواطنون إماراتيون وسعوديون عمق العلاقات التي تجمع دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، مشيرين إلى أن العلاقة بين البلدين الشقيقين تعدت حدود المألوف فالمصير مشترك والهدف واحد، لافتين إلى أن هذا التعاضد أزعج أعداء الأمة والباحثين عن بث الفوضى وعدم الاستقرار في المنطقة برمتها مما دفعهم إلى تسخير جميع امكانياتهم لضرب هذه العلاقة الراسخة، وهو الأمر الذي يجب على الشعبين إدراكه والانتباه له لقطع الطريق على هذه الفئة الضالة التي تستهدف أمن المنطقة واستقرارها من خلال بث الفتنة والأكاذيب.

وذكروا وفقاًُ لـ24، أن الإمارات والسعودية قاما بتشكيل تحالف قوي للقضاء على الإرهاب، والدفاع عن المظلومين، ورد الحق لأصحابه، إلى جانب تشكيلهما قوة اقتصادية وتجارية قل نظيرها على مستوى العالم، باعتبار العلاقة بينهما تستند على المصير المشترك في العديد من الأحداث والوقائع ومجريات الأمور، وأكدوا أن القوة السعودية الإماراتية التي تشكلت عبر سنوات هي محط استهداف دائم من قبل المغرضين.

وقال المواطن السعودي خالد القحطاني، إن "العلاقات السعودية الإماراتية ضاربة في جذور التاريخ، فتربطنا بأشقائنا في الإمارات العادات والتقاليد والنسب والمصاهرة والدين والقرابة، لذلك من الصعب على الإعلام المأجور التأثير سلباً على العلاقة الطيبة"، مؤكداً أن الإمارات تمثل البلد الثاني لجميع السعوديين.

لحمة وتماسك

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إلى ذلك أكد دكتور الإعلام السعودي عبد الله بن محمد، أن العلاقة السعودية الإماراتية تمر بأزهى مراحلها، ولن يضيرها نباح المتربصين والغيورين في الإعلام المرتزق مدفوع الأجر، بل سيزيد ذلك من لحمة وتماسك البلدين الشقيقين، لمواجة الأخطار التي تحاك ضد الأمة العربية والمنطقة برمتها، لافتاً إلى أن البلدين تجمعهما علاقات استراتيجية تمتاز بالخصوصية والأخوة، والشراكة في الكثير من الملفات المهمة.

من جانبه دعا المواطن الإماراتي خلفان المري، الإعلام المرتزق أن يتعلم من تجاربه السابقة التي فشل من خلالها في زعزعة العلاقة القوية التي تجمع دولة الإمارات بشقيقتها السعودية، وأن يدرك مدى عمق وصلابة العلاقة بين البلدين الشقيقين منذ قيام الاتحاد، لافتاً إلى أن الإماراتيين يكنون كامل الاحترام والتقدير والمحبة لأشقائهم السعوديين.

وأشار إلى أن العلاقات القوية بين البلدين والتي جعلتهما في طليعة الدول، ورسمت مستقبلاً زاهراً لهما، في مختلف المجالات، لم تنل رضى واستحسان الفئة الضالة في قطر، لذلك نراها تسعى جاهدة إلى ضرب هذه العلاقة القوية عبر بث الأكاذيب، والفبركات، خوفاً على مصالحها التي تتغذى بدعم الجماعات الإرهابية والمتطرفة التي تعيث بالمنطقة فساداً وخراباً.

مصير مشترك

ورأى المواطن الإماراتي عبد الله الشحي، أن العلاقات التي تجمع دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية علاقات استثنائية، ومصير مشترك ليس وليد اليوم، فقد امتد منذ نحو 47 عاماً، وزادت قوته عاماً بعد الآخر، حيث تجلت مؤخراً بتشكيل مجلس التنسيق المشترك بين البلدين الذي يتولى وضع رؤية مشتركة تعمل على تعميق واستدامة العلاقات بين البلدين بما يتسق مع أهداف مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وتعزيز التعاون والتكامل بين البلدين في مختلف المجالات.