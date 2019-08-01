شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة: الإمارات والسعودية تصنعان المحطات التاريخية وماكينة قطر الإعلامية تتهاوى والان مع التفاصيل

قالت صحيفة إماراتية، "ما يرسخ دعائمه الدم الزكي والتضحيات الطاهرة، لن يهتز أمام محاولات المهزومين نفث السم، وما عجزت عنه أعتى قوى الشر لن يستطيع إعلام الأنظمة الذليلة والمنبوذة أن تجعله واقعاً".

وأضافت صحيفة "الوطن" الصادرة اليوم الخميس "واليوم تقدم الإمارات والمملكة العربية السعودية الشقيقة للعالم أجمع، الدليل أن المسيرة التاريخية الحافلة بالتعاون الأخوي والعلاقات التي ترسخ ما يجمع بين البلدين من تطابق في كافة المواقف، وقناعة تامة بوحدة المسار والمصير، هي النموذج الذي يجب أن تكون عليه بين جميع الدول المؤمنة بالعمل الجماعي سواء لمواجهة التحديات والتهديدات أو لتحقيق المصالح المشتركة ودعم مسيرات التنمية".

وبينت "هذا التحالف الأخوي النموذج الأكمل للتعاون الذي يدعم أسس الأمن القومي العربي برمته، كما يعتبر حصناً منيعاً للبلدين والمنطقة وقد كان له الفضل في حماية الأمة جمعاء من الكثير من المؤامرات والأجندات العدوانية الخطيرة، لكنه في الوقت ذاته يرعب الصغار ويبدد مشاريعهم ويجعل نواياهم التي تخدم أعداء الأمة أوهاماً متهاوية".

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وتابعت "وهو حال الكبار الذين ينطلقون بسياستهم من أسس ثابتة وركائز شفافة وحرص غير محدود على الأمة التي أنهكتها الأطماع والتدخلات والنوايا والأجندات ولا ينقصها المزيد، وبالتالي فإن هذا التحالف يعني مزيداً من الأمان لما يمثله من حماية واستقرار ونصرة للقضايا المحقة".

وأشارت إلى أن "أزمة قطر ونظامها المنبوذ لا يمكن أن يحلا بالإعلام المفضوح الذي يقوم على الكذب ونسج الخيالات والترويج للشائعات والأكاذيب، وهو إن اعتقد أنه مهما سخّر من ساعات البث قد يكون قادراً على التشويش على العلاقات الإماراتية – السعودية، فهو واهم كمن يناطح الهواء لأنه لن يكون قادراً على الإيقاع بين الشقيقتين اللتين تدركان جيداً ما تمثله كل منهما للثانية، وكيف ترسخان موقعهما في قيادة الأمة نحو بر الأمان رغم ما يجتاح الشرق الأوسط عامة ومنطقة الخليج العربي خاصة من أحداث وتطورات وتحديات مصيرية، لكن التكاتف وعمق الإيمان المشترك بنبل الأهداف ومدى نجاعتها والإدراك الكبير لحجم المسؤولية التاريخية التي تتحملان شرف أدائها، أكبر من صراخ الصغار وأكاذيب المهزومين".

ومضت "وفي الوقت الذي تصنع فيه الإمارات والسعودية جانباً من أكثر المحطات التاريخية إشراقاً، تتهاوى مآرب قطر وماكينتها الإعلامية عبر المزيد من الفشل والسقوط المهني والأخلاقي، وتبين في كل مناسبة جديدة أنها ماكينة نفاق وكذب وتضليل لم تعد تنطلي على أحد".

واختتمت "قافلة العز التي تقوم على مواقف الشرف الإماراتية والسعودية ستواصل مسيرتها في صنع المجد وتحقيق الخير والتصدى للتحديات، في حين ستنزوي كل أصوات التائهين بحثاً عن إحداث أي خلاف بين البلدين.. سيبقى الصغار يعيشون على أحقادهم وأحلامهم التي لن تتحقق.. وستبقى مواقف الأخوة التاريخية الإماراتية السعودية قوية تتحطم عليها نوايا الأعداء وأدواتهم".