شكرا لقرائتكم خبر عن هاشتاج "السعودية تحب الإمارات" يرد على محاولات قطر اليائسة لشق الصف والان مع التفاصيل

أطلق مغردون سعوديون هاشتاج "السعودية تحب الإمارات" الأربعاء على موقع تويتر، رداً على الأبواق القطرية التي تسعى في محاولات يائسة إلى نشر وإثارة الفتن وشق الصف الإماراتي السعودي عبر منصات التواصل الاجتماعي والمنابر الإعلامية، بعد إطلاقها أخيراً لهاشتاق يسيء للعلاقات الإماراتية السعودية، ويشكك بالروابط الأخوية القوية التي تجمع الشعبين الشقيقين.

وتصدر هاشتاق "السعودية تحب الإمارات" قائمة الأكثر تداولاً على تويتر الإمارات والسعودية، محققاً ملايين المشاهدات منذ الساعات الأولى من إطلاقه، وسط تفاعل كبير من المغردين الإماراتيين والسعوديين والعرب، الذين أكدوا على العلاقات الراسخة، ووحدة الهدف والمصير بين الإمارات والسعودية، برسائل قوية تشجب كل المحاولات التي تهدف إلى زعزعة العلاقة بين الشعبين الشقيقين، في خطوة تؤكد مجدداً عمق العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين.

محبة أخوية

وقال المغرد السعودي خالد الحمدان: "سعوا في كسر الرابطة الأخوية وفشلوا، حاولوا بكل الوسائل في زرع الفتن بين البلدين ففشلوا، لأنهم لم يدركوا الحقيقة التي تجمع العلاقة العميقة بين الإمارات والسعودية"، مضيفاً "محبة السعودية والإمارات محبة أخوية تحمل بداخلها الوفاء، لذلك نشاهد هناك من يحاول كسر هذه الروابط".

وأشار السعودي راشد الرشيد، في تغريدة عبر الهاشتاق، إلى أن "السعودية والإمارات بلد واحد وأهداف واحدة وعلاقة ممتدة عن تاريخ طويل بين البلدين بجميع المصالح"، وقال: "ما في اصدق من علاقة المملكة والأمارات تعاون بجميع المجالات، والبلدين حلفاء في مواجهة العدو الحوثي، ومهما عملوا الأعداء من الفتن لضرب العلاقة بين السعودية والإمارات لن يقدروا فهذه العلاقة تاريخية وأخوية، ونقول للأعداء خابت مساعيكم".

عيال زايد

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وعبر المغرد السعودي راكان المطيري، عن مشاعر الحب والأخوة التي تربط السعودية بالإمارات، في أبيات شعرية قال فيها: "تبي تشوف العز في وقفته شوف سلمان واقف حوله عيال زايد.. وقفاتهم يموت منها العدو خوف واخوان دايم ف الرخا والشدايد".

وقالت الشاعرة السعودية عيدة الجهني: "أنتم وحنا يا عرب زايد الخير بالحرب سالت مع دمانا دماكم.. منا ومنكم للشهادة مغاوير واللي تردا عنه تكرم لحاكم".

وأعربت المغردة طقا موسى عن فخرها واعتزازها بالعلاقات القوية والمتجذرة بين الإمارات والسعودية، وقالت في تغريدة: "نِعم الجار و نِعم الحليف وحدة ومصير واحد.. تطابق وتناغم مشترك دينياً ودنيوياً اقتصادياً وسياسياً.. حفظ الله الإمارات وقيادتهـا وشعبها النبيل".

الإمارات تحب السعودية

ومن جانبهم، أطلق مغردون إماراتيون هاشتاق "الإمارات تحب السعودية"، في خطوة أخرى للتأكيد على متانة العلاقات بين البلدين، معربين من خلاله عن حبهم للشعب السعودي الشقيق وفخرهم بالعلاقات الراسخة بين الإمارات والمملكة السعودية".

ولفت الإماراتي علي الحمادي، عبر هاشتاج "الإمارات تحب السعودية"، إلى أن "العلاقة بين الإمارات والسعودية علاقة أخوية قبل أن تكون سياسية.. مصير مشترك وأمن مشترك وطموح مشترك.. لهم نفس الحلفاء ونفس الأعداء.. وللعلم الدماء التي اختلطت مع بعضها لا يمكن لأموال الدنيا كلها أن تفرقها".

وقال المغرد محمد المحرمي: "اطلق أهلنا وأحبابنا و إخواننا في السعودية هاشتاق- السعودية تحب الإمارات- رداً منهم على المحاولات البائسة الفاشلة التي يحاول الأعداء إثارة الفتنة بيننا، ونحن بدورنا نقول لهم: الإمارات تحب السعودية".