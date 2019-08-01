السعودية | رئيس مجلس إدارة “السعودية للكهرباء” واللجنة التنفيذية يتفقدون جاهزية الشركة في مكة والمشاعر المقدسة

الخليج 365 - الرياض- المناطق - واس

تفقد معالي رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء الدكتور خالد بن صالح السلطان، اليوم مشاريع الخدمة الكهربائية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة؛ استعداداً لموسم حج هذا العام 1440هـ، وجاهزية أكثر من 1600 مهندس وفني ومتخصص في مواقع المشاعر المختلفة؛ حرصاً على راحة وطمأنينة ضيوف الرحمن، يرافقه وفد من الادارة التنفيذية للاطلاع على مشاريع النقل والتوزيع الجديدة التي نفذتها “السعودية للكهرباء” هذا العام لتعزيز موثوقية الخدمة الكهربائية.

وأشاد رئيس مجلس إدارة “السعودية للكهرباء” بالتنسيق القائم بين الشركة والجهات الحكومية والخاصة.

ونوه الدكتور السلطان بمشاريع الصيانة الوقائية التي تم تنفيذها خلال الأشهر الماضية، وتلبية طلبات إيصال الخدمة الكهربائية للمخيمات والمنشآت والجهات الحكومية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وتفقد الفريق، غرف تحكم قطار المشاعر، والتأكد من جاهزيته بالخدمة الكهربائية، وأخذ جولة بالقطار من منى الى عرفات.

بعدها، زار رئيس مجلس الإدارة والوفد المرافق، المركز الوطني للعمليات الأمنية 911، واستمع الجميع إلى ما تقوم به الجهات الأمنية من جهود لخدمة حجاج بيت الله الحرام.

