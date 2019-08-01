السعودية | شؤون الحرمين تبدأ تنفيذ خطتها الموسمية لمشغلي السلالم

الخليج 365 - الرياض- المناطق - واس

بدأت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلةً بإدارة التشغيل والصيانة بتنفيذ الخطة الموسمية لمشغلي السلالم و المصاعد الكهربائية، حيث يشرف على تشغيل هذه السلالم والمصاعد أكثر من (54) مشغلا من الكوادر الوطنية في الحرم المكي و ساحاته، والتي يبلغ عددها أكثر من (478) سلما كهربائيا.

وتحرص الرئاسة بمتابعة و إشراف مباشر من معالي الرئيس العام وبما يتوافق مع رؤية المملكة (2030) في الارتقاء بالأعمال المقدمة للمسجد الحرام وساحاته وتطويرها وتحديثها، والاطلاع على أحدث الطرق في صيانة وتشغيل معدات الأنظمة الالكتروميكانية .

وتعمل على أفضل برامج التشغيل والصيانة العالمية، والتي تعنى بالمحافظة على المعدات والتجهيزات، ودعم و تطوير الكوادر الشابة للوصول إلى أرقى وأفضل الخدمات لزوار بيت الله من الحجاج والمعتمرين، تحت إشراف مدير إدارة التشغيل و الصيانة المهندس عمار بن محمد الأحمدي.

