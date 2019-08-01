قطار الحرمين ينقل أول مجموعة حجاج من المدينة المنورة إلى مكة

انطلقت، الخميس، عبر قطار الحرمين السريع بالمدينة المنورة أول رحلة مخصصة للحجاج على متنها أكثر من ١٧٠ حاجاً وحاجةً من مختلف الجنسيات والمتجهة إلى محطة الرصيفة بمكة المكرمة.

وعبر عدد من الحجاج عن شكرهم وتقديرهم لحكومة خادم الحرمين الشريفين على حسن الاستقبال والخدمات المقدمة لراحة ضيوف الرحمن.

وأبدى عدد من هؤلاء الحجاج عند قدومهم إلى محطة القطار سعادتهم الكبيرة بما يشاهدون من إنجازات حضارية باهرة، تصب في مصلحة ضيوف الرحمن جميعها.

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وذكر الحاج مروان من جمهورية باكستان أن شعور كل مسلم في هذا اليوم لا يوصف من خلال ذهابه إلى مكة المكرمة في إحدى وسائل النقل التي سخرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين لخدمة ضيوف الرحمن.

وأوضح الحاج مختار أحمد القادم من بريطانيا أن قطار الحرمين السريع يقدم خدمة عظيمة للزوار والحجاج كوسيلة نقل سريعة من خلال استيعاب كثافة الحجاج القادمين والزوار، وفق آلية منظمة تشترك فيها كل الأجهزة الحكومية المعنية بالسعودية.

ولفت الحاج برهان سليم من الهند النظر إلى الاهتمام الملحوظ الذي يوليه قادة هذه البلاد للحرمين الشريفين والمدينتين المقدستين مكة والمدينة، داعيا الله أن يحفظ أمنها واستقرارها على كل ما تبذله في خدمة الإسلام والمسلمين.

فيما قالت أميمة فاروق والقادمة من لندن: "سعادتي لا توصف بالقدوم إلى بلاد الحرمين لأداء مناسك الحج وزيارة مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وما رأيته من تنظيم وخدمة للمسافرين في المحطة يجعلنا نشكر حكومة المملكة العربية السعودية على الخدمات المقدمة لجميع المسلمين".

ويعدّ قطار الحرمين السريع نموذجاً حضارياً يعمل بكادر سعودي على مهنية عالية وتدريب مستمر لتهيئة الراحة للمستفيدين من القطار.