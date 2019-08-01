لجنة عاجلة للتحقيق في توقف عمليات العيون بتخصصي تبوك

2019-08-01

متابعات الخليج 365 - تبوك

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أعلنت الشؤون الصحية بمنطقة تبوك تشكيل لجنة عاجلة لفتح تحقيق بشأن الأنباء المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي، عن توقف العمليات في قسم العيون بـ “تخصصي تبوك” منذ فترة طويلة.

وفي هذا السياق، قال المتحدث الرسمي باسم “صحة تبوك” هاني المطيري، في بيان إنه إشارةً إلى ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي “تويتر”، بخصوص توقف العمليات في مستشفى الملك فهد التخصصي بمنطقة تبوك قسم العيون؛ فإن صحة تبوك تؤكد أنها ستشكل لجنة عاجلة للوقوف على الموضوع وسوف تتم محاسبة المقصرين.