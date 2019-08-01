غداً.. بدء قبول طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية في تونس

2019-08-01

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلنت وكالة الأنباء التونسية، مساء اليوم، بدء قبول طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية غداً الجمعة.

وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، نبيل بفون، قد أعلن الثلاثاء رزنامة (جدول زمني) انتخابات الرئاسة المبكّرة المقررة، في 15 سبتمبر، مشيراً إلى أن تقديم طلبات الترشح سيكون من 2 إلى 9 أغسطس الجاري.

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ومن ضمن قواعد الترشح للانتخابات الرئاسية أن “تتم تزكية المترشّح من عشرة نواب من مجلس نواب الشعب (البرلمان)، أو من أربعين من رؤساء مجالس الجماعات المحلية المنتخبة أو من 10 آلاف من الناخبين الموزعين على الأقل على عشر دوائر انتخابية على أن لا يقلّ عددهم عن خمسمائة ناخب بكل دائرة منها.‎

ويُشار أنه سيتم الإبقاء على موعد الانتخابات التشريعية المقرر سابقاً، في 6 أكتوبر في الداخل، وأيام 4 و5 و6 من الشهر ذاته، بالنسبة للتونسيين المقيمين في الخارج.

والثلاثاء، وقع 15 برلمانياً بينهم منتمون لحركة “نداء تونس” عريضة لدعم ترشح وزير الدفاع، عبد الكريم الزبيدي، للانتخابات الرئاسية.