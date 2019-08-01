موجة غبار كثيف على طريق الطائف – الرياض

2019-08-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

حذّر المركز الوطني للعمليات الأمنية، اليوم الخميس، من موجة غبار كثيف على أجزاء من طريق الطائف – الرياض (من العطيف حتى المويه).

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وقال المركز، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، إن موجة الغبار تسبّبت في شبه انعدام للرؤية الأفقية على الطريق.

وأضاف المركز الوطني للعمليات الأمنية “يُرجى من مرتادي الطريق أخذ الحيطة والحذر”.