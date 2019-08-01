- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم موجة غبار كثيف على طريق الطائف – الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
موجة غبار كثيف على طريق الطائف – الرياض
متابعات الخليج 365 - الرياض
حذّر المركز الوطني للعمليات الأمنية، اليوم الخميس، من موجة غبار كثيف على أجزاء من طريق الطائف – الرياض (من العطيف حتى المويه).
وقال المركز، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، إن موجة الغبار تسبّبت في شبه انعدام للرؤية الأفقية على الطريق.
وأضاف المركز الوطني للعمليات الأمنية “يُرجى من مرتادي الطريق أخذ الحيطة والحذر”.
كانت هذه تفاصيل خبر موجة غبار كثيف على طريق الطائف – الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.