المحكمة العُليا: الوقوف بعرفة السبت 10 أغسطس وعيد الأضحى الأحد

2019-08-01

متابعات الخليج 365 - واس

صدر عن المحكمة العُليا اليوم القرار التالي :

القرار رقم ( 123 / هـ ) وتاريخ 29 / 11 / 1440هـ

الحمد لله وحده، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد : فقد عقدت المحكمة العُليا جلسة مساء هذا اليوم الخميس التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة ليلة الجمعة الأول من شهر ذي الحجة لهذا العام 1440هـ – حسب تقويم أم القرى – متحريةً ما يردها عن ترائي هلال شهر ذي الحجة لهذا العام. وبعد الاطلاع على ما وردها من المحاكم ولجان الترائي في مناطق المملكة بهذا الخصوص، فقد ثبت لدى المحكمة العُليا رؤية هلال شهر ذي الحجة 1440هـ مساء هذا اليوم الخميس بشهادة عدد من الشهود العدول. وبهذا يكون يوم غد الجمعة الأول من شهر ذي الحجة لهذا العام 1440هـ ـ حسب تقويم أم القرى – الموافق للثاني من شهر أغسطس آب 2019 م هو غرة شهر ذي الحجة لهذا العام 1440هـ، والوقوف بعرفة يوم السبت التاسع من ذي الحجة الموافق للعاشر من شهر أغسطس آب 2019 م، وعيد الأضحى المبارك يوم الأحد الذي يليه.

والمحكمة العُليا إذ تعلن ذلك لعموم المسلمين لتسأل الله العلي القدير أن يوفقهم للعمل بما يرضيه، ويتقبل منهم صالح أعمالهم، ويتجاوز عن سيئاتهم، وييسر لحجاج بيته سبل أداء حجهم، وأن ينصر دينه، ويُعلي كلمته، إنه سبحانه سميع مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

رئيس وأعضاء المحكمة العليا

عضو عضو

د. خالد بن عبدالله اللحيدان د. عبدالإله بن عبدالعزيز آل فريان

عضو عضو عضو

فرحان بن يحيى الفيفي محمد بن عبدالله الجارالله عبدالرحمن بن محمد الحسين

عضو عضو عضو

أحمد بن حمد المزروع حمد بن محمد ابانمي محمد بن شريم الشعبي

عضو عضو عضو

سعيد بن بريك القرني أحمد بن مقبول حكمي أحمد بن محمد الأمير

رئيس المحكمة العليا

غيهب بن محمد الغيهب