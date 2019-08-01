سلطنة عُمان تعلن عدم ثبوت رؤية هلال ذي الحجة

2019-08-01

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلنت اللجنة الرئيسية لاستطلاع رؤية هلال شهر ذي الحجة لعام 1440هـ في عُمان عدم ثبوت رؤية الهلال اليوم الخميس.

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من جانبه قال مركز الفلك الدولي إن رؤية هلال ذي الحجة لم تثبت في سلطنة عمان.

وتابع المركز : سلطنة عمان تعلن رسمياً أن غداً هو المتمم لشهر ذي القعدة، وأن السبت 03 أغسطس هو غُرة شهر ذي الحجة، وعليه يكون الأحد 11 أغسطس وقفة عرفة، ويوم الاثنين 12 أغسطس أول أيام عيد الأضحى.

وكان مرصد جامعة المجمعة أعلن اليوم ثبوت رؤية هلال ذي الحجة ما يعني أن يوم العاشر من شهر أغسطس الجاري سيكون يوم وقفة عرفات، ويوم الحادي عشر سيكون يوم عيد الأضحى المبارك.