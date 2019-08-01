الان تتابع الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة يصحب برياح نشطة على هذه المنطقة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لطقس غد الجمعة الموافق 1440/12/01 في المملكة، قائلة إن الفرصة ما تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، الأجزاء الجنوبية من مرتفعات الطائف
وشملت التوقعات، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية تمتد إلى منطقة نجران، وادي الدواسر، نجران، كما يبقى الطقس حار إلى شديد الحرارة يصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة على المنطقة الشرقية.
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