انطلاق أول رحلة مخصصة للحجاج عبر قطار الحرمين السريع

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - المدينة المنورة

انطلقت أمس عبر قطار الحرمين السريع بالمدينة المنورة أول رحلة مخصصة للحجاج على متنها 170 حاجا وحاجة من مختلف الجنسيات متجهة إلى محطة الرصيفة بمكة المكرمة.

وعبر عدد من الحجاج عن شكرهم وتقديرهم لحكومة خادم الحرمين الشريفين على حسن الاستقبال والخدمات المقدمة لراحة ضيوف الرحمن، مبدين عند قدومهم إلى محطة القطار سعادتهم الكبيرة بما يشاهدون من إنجازات حضارية باهرة، تصب جميعها في مصلحة ضيوف الرحمن.

وذكر الحاج مروان من جمهورية باكستان أن شعور كل مسلم في هذا اليوم لا يوصف من خلال ذهابه إلى مكة المكرمة في إحدى وسائل النقل التي سخرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين لخدمة ضيوف الرحمن.

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وقال الحاج مختار أحمد القادم من بريطانيا إن قطار الحرمين السريع يقدم خدمة عظيمة للزوار والحجاج كوسيلة نقل سريعة من خلال استيعاب كثافة الحجاج القادمين والزوار في رمضان، وفق آلية منظمة تشترك فيها كل الأجهزة الحكومية المعنية بالمملكة.

ولفت الحاج برهان سليم من الهند إلى الاهتمام الملحوظ الذي يوليه قادة هذه البلاد للحرمين الشريفين والمدينتين المقدستين مكة والمدينة، داعيا الله أن يحفظ لهذه البلاد أمنها واستقرارها على كل ما تبذله في خدمة الإسلام والمسلمين، وما هذا المشروع الذي نشاهده إلا واحد من الخدمات التي تقدم لراحة ضيوف الحرمين.

فيما قالت أميمة فاروق القادمة من لندن «سعادتي لا توصف بالقدوم إلى بلاد الحرمين لأداء مناسك الحج وزيارة مدينة المصطفى، صلى الله عليه وسلم، وما رأيته من تنظيم وخدمة للمسافرين في المحطة يجعلنا نشكر حكومة المملكة على الخدمات المقدمة لجميع المسلمين».

ويعد قطار الحرمين السريع أنموذجا حضاريا يعمل بكادر سعودي على مهنية عالية وتدريب مستمر لتهيئة الراحة للمستفيدين منه.