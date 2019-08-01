مسارات خاصه لذوي الهمم في مسالخ جدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل علي طالب جدة

أكدت مديرة المسالخ وأسواق النفع العام بأمانة جدة الدكتورة عهود الشمراني، السماح للمطابخ الأهلية بالذبح خلال أيام العيد شريطة وجود طبيب بيطري بالمطبخ، مبينة أن منح التراخيص للمطابخ من اختصاص البلديات الفرعية، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للأمانة، مضيفة أنه يمكن للمواطنين التعرف على مواقع المسالخ والمطابخ المصرح لها بالذبح من خلال البوابه الالكترونيه للأمانة.

وأوضحت للمجلس البلدي خلال جلسته الاعتيادية أمس، أن الطاقة الاستيعابية لمسلخ الخمرة 5000 أضحية ومسلخ السبيل 1500 أضحية كما تم تخصيص مسار خاص بذوي الهمم والسيدات.

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من جهته أوضح رئيس المجلس البلدي عبدالله المحمدي، أن لجنة البلديات الفرعية بالمجلس رصدت عدد من الملاحظات على المسالخ وبدورها الأمانة كان تجاوبها سريعا في تلافيها ومعالجتها.

وأشار المحمدي إلى أن المجلس قرر أن تعلن أمانة جدة عن كافة المطابخ المرخص لها بالذبح، مبينا انه تم اتخاذ قرارا بتكليف كافة الأعضاء بالزيارة الميدانية للمسالخ والمطابخ المصرح لها بالذبح كلا في دائرته خلال عيد الأضحى المبارك ورفع التقارير اللازمه للارتقاء بمستوى الاداء في الاعوام القادمة.

كما شهدت الجلسة عرضا عن مشاكل حي الروابي الشمالي قدمه عضو المجلس ممثل الدائرة عايض بن درهم أبرز فيه أهم المشكلات التي يعانيها السكان ومن أهمها سرعة ربط مخطط الروابي بشبكات المجاري القريبة منهم كون الحي يعاني الكثير من المشاكل بسبب عدم ربط المنازل بالخطوط الرئيسية والموجودة بالمخطط وكذلك إنارة الحي.