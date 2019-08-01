السفير الفلسطيني يثمن استضافة 1000 حاج وحاجة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكد سفير دولة فلسطين لدى المملكة باسم الآغا أن توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز باستضافة 1000 حاج وحاجة من الفلسطينيين امتداد لموقف المملكة الثابت تجاه قضية فلسطين منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود، رحمه الله، مرورا بأبنائه الملوك، رحمهم الله، حتى عهد خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، مستذكرا ما قاله خادم الحرمين الشريفين للرئيس الفلسطيني «لستم وحدكم، نحن معكم كنا ولا زلنا، وسنستمر معكم دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس بالشرعية الدولية» بمبادرة السلام العربية.

وقال الآغا إن هذا الموقف النبيل من خادم الحرمين الشريفين باستمرار المكرمة الملكية لاستضافة أسر شهداء فلسطين هو بلسم لتلك الأسر التي فقدت أحد أفرادها، ويؤكد لهم مجددا أن المملكة ستستمر بكل الوفاء مع فلسطين وفي كل الظروف.

وأكد أن هذا الموقف النبيل هو رد على أصوات النشاز وعلى كل من يحاول أن يشكك بدور المملكة، مشددا على أن هذه البلاد المباركة لم تتدخل بالشأن الفلسطيني على الإطلاق إلا بالخير.