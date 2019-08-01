160 عملية قسطرة قلبية لحجاج بيت الله الحرام بالمدينة الطبية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

أجرت مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة أكثر من 163 عملية، منها 160 عملية قسطرة قلب و3 عمليات قلب مفتوح لحجاج بيت الله الحرام، منذ مطلع شهر ذي القعدة حتى الآن.

وأوضحت الإدارة التنفيذية المشاركة لصحة القلب، أن مركز القلب رفع طاقته الاستيعابية الآلية والبشرية لخدمة المرضى من ضيوف الرحمن، حيث تقدم جميع الخدمات والإجراءات العلاجية عن طريق القسطرة التداخلية وجراحة القلب المفتوح، إضافة إلى عدد من الإجراءات العلاجية الأخرى المتعلقة بكهربائية القلب، من زراعة منظمات القلب وجهاز مزيل الرجفان البطيني وعلاج اضطرابات القلب بمختلف التقنيات العلاجية الحديثة لكهربائية القلب لضيوف الرحمن، وذلك ضمن الخطط الاستراتيجية للمدينة الطبية في تسخير الطاقات والإمكانات التخصصية على مدار الساعة، لتقديم أجود الخدمات الطبية للمرضى، من خلال منظومة علاجية متقدمة وقوى عاملة إشرافية طبية وفنية ومساعدة على مستوى عال من التأهيل العلمي والفني.