اليحيى يتابع سير العمل بجوازات مطار الملك عبدالعزيز بجدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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تفقد مدير عام الجوازات اللواء سليمان اليحيى أمس سير العمل بصالات جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، والصالة المخصصة للحجاج المستفيدين من مبادرة طريق مكة، وذلك للوقوف ميدانيا على الخدمات التي تقدمها الجوازات لحجاج بيت الله الحرام، وتسهيل إجراءاتهم بكل يسر وسهولة.
واطلع اللواء اليحيى خلال الجولة التفقدية على إجراءات الجوازات بالمطار لاستقبال ضيوف الرحمن، والتأكد من انسيابية دخولهم إلى المملكة، من خلال الصالات المجهزة لإنهاء إجراءاتهم.
وفي ختام جولته وجه مدير عام الجوازات كلمة لجميع العاملين من منسوبي الجوازات، حثهم فيها على بذل أقصى الجهود لهذه المهمة الوطنية التي تعكس جهود الدولة في خدمة ضيوف الرحمن.
ورافق مدير عام الجوازات خلال الجولة قائد قوات الجوازات للحج اللواء خالد الجعيد، ومساعد قائد قوات الجوازات بالحج لشؤون المنافذ اللواء خالد المقبل، ومدير الإدارة العامة للعلاقات والإعلام العميد محمد السعد، ومساعد مدير الإدارة العامة لتقنية المعلومات العميد منصور الدوسري.
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