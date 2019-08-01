جوالة لتفويج 400 ألف حاج عربي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ناقشت جمعية الكشافة العربية السعودية والمؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية، خلال اجتماع أمس الأول في مكة المكرمة آلية العمل الميداني لتفويج 400 ألف حاج، وعددا من المحاور التي تسهم في تطوير المهمة، وتسهيل عملية التفويج للمشاعر المقدسة، وذلك بحضور عضو مجلس إدارة المؤسسة الدكتور شادي مسكي، ومسؤول شؤون المجموعات بمعسكرات الخدمة العامة الدكتور عبدالله بن جحلان، وعدد من قيادات المؤسسة، وقائد مجموعة التفويج بالمعسكرات عبداللطيف الزعبي.

وأوضح جحلان أنه عرض في الاجتماع تسليم مواقع تسكين الجوالة المشاركين في تفويج الحجاج، ومناقشة بعض الجوانب التي من شأنها تفويج الحجاج بيسر وسهولة، مشيرا إلى أن تجربة المشاركة في تفويج حجاج الدول العربية للعام الرابع على التوالي تؤكد نجاح التجربة التي يشارك فيها 400 جوال، يفوجون الحجاج من المخيمات بمشعر منى إلى مرمى الجمرات، ثم إرجاعهم إلى مخيماتهم وفق الجداول المعتمدة من وزارة الحج والعمرة، والالتزام بالجداول المعدة مسبقا للتفويج.