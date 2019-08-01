إعلان حالة الطقس المتوقعة بالمشاعر الأحد المقبل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - جدة

يعقد الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة الدكتور خليل الثقفي الأحد المقبل المؤتمر الصحفي السنوي للإعلان عن حالة الطقس المتوقعة والظواهر الجوية المحتملة بالمشاعر المقدسة لحج هذا العام، وذلك بمقر الهيئة بجدة.

وسيعرض خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقد بحضور الجهات الحكومية المعنية خطة أعمال الهيئة لموسم الحج، وجاهزيتها لخطة الطوارئ في الحالات الجوية المتطرفة والشديدة، واستعراض جهودها في رصد التوقعات الجوية وجاهزيتها بالتقنيات الأرصادية الحديثة والرادارات ومحطات الأرصاد والأقمار الصناعية.

كما سيتطرق المؤتمر إلى أعمال التفتيش البيئي، التي ستكون مستمرة ومواكبة للأعمال الميدانية على المنشآت حول كل ما يؤثر على البيئة بشكل مباشر أو غير مباشر، وللتأكد من جاهزية المواقع وتصحيح وإزالة أي مخالفات قد تنشأ فيها، حيث تمارس فرق التفتيش أعمالها بشكل مستمر وعلى مدار الساعة على المنشآت كافة بالمشاعر المقدسة ومكة المكرمة بهدف التأكد من الجاهزية الكاملة وتوفر الاشتراطات والمقاييس والمعايير البيئية للمواقع ذات التأثير البيئي المحتمل ورصد المخالفات عليها إن وجدت، علاوة على التأكد من إزالة وإصلاح أي مخالفة قائمة أو مستحدثة.