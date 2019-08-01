أرامكو روان للحفر تطرح فرصا وظيفية للشباب والشابات برواتب تبدأ بـ 7500 ريال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - حفر الباطن

طرحت شركة أرامكو روان للحفر فرصا وظيفية للشباب والشابات، عبر غرفة حفر الباطن، ذات مزايا عدة، منها راتب شهري يتجاوز 7500 ريال وتأمين صحي ومكافأة تحفيزية.

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وأوضحت الغرفة أنها أنهت المقابلات الشخصية لأكثر من 100 مرشح للحصول على فرص عمل لمن يحملون شهادة الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس، بالتعاون مع شركة أرامكو روان للحفر.

من جانبه أفاد المسؤول عن مشاريع منصات الحفر والتطوير في شركة أرامكو روان للحفر، المهندس إبراهيم المشرف، بأن الشركة تسعى لاستقطاب الكوادر والكفاءات الوطنية الشابة القادرة على البذل والعطاء، مبينا أن الشركة تواصل جهودها في مجال التوطين للوظائف الفنية والإدارية وفق رؤية 2030، وأن التوطين هو أحد أهم أولويات الشركة التي تدعم وتساند بقوة عملية التوطين، وإعطاء أبناء الوطن الفرصة ليسهموا ويكونوا عناصر فعالة في مسيرة التنمية والنهضة التي تشهدها المملكة.

وذكر رئيس مجلس إدارة غرفة حفر الباطن رفيدان المطيري، أن هذه المبادرة التي تنظمها الغرفة بالتعاون مع شركة أرامكو روان للحفر، تعد امتدادا للفعاليات السابقة التي تسهم في توظيف شريحة الشباب من الجنسين في القطاع الخاص، وتحرص الغرفة كل الحرص على التواصل مع القطاع الخاص بمختلف قطاعاته للبحث عن الفرص الوظيفية المتاحة، وذلك تماشيا مع رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، وتسهم غرفة حفر الباطن في عدد من الأعمال والأنشطة التطويرية الفاعلة التي تسعى لرفعة المجتمع اقتصاديا واستثماريا واجتماعيا في شتى المجالات، حيث تعمل على استقطاب فرص العمل عبر الشركات والمؤسسات الوطنية، وتنظم لها الملتقيات ليستفيد منها أبناء المجتمع كافة.