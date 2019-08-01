إسطنبول تطرد 15 ألف مهاجر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - إسطنبول
أعلن مكتب حاكم إسطنبول أمس نقل أكثر من 15 ألفا من المهاجرين غير المسجلين، ومن بينهم سوريون، من المدينة، وذلك في غضون أقل من ثلاثة أسابيع من إطلاق الحكومة حملة لنقلهم إلى أماكن أخرى.
وقال مكتب حاكم إسطنبول على موقعه الالكتروني، إن المهاجرين الذين تم نقلهم بينهم 2630 من السوريين غير المسجلين، تم إرسالهم إلى مخيمات لاجئين تقع خارج المدينة، أما باقي المهاجرين، فقد نقلوا إلى مدن أخرى قيد الترحيل.
يذكر أن السلطات التركية كثفت أخيرا من الجهود التي تقوم بها ضد المهاجرين غير الشرعيين في إسطنبول، التي يبلغ تعدادها السكاني نحو 16 مليون نسمة.
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