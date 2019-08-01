رعب في قرية باكستانية بعد تهديدات طالبان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - إسلام أباد

ساد الخوف بلدة باكستانية تتاخم الحدود الأفغانية، حيث هدد مسلحو حركة طالبان المشاركين في حملات التطعيم ضد شلل الأطفال والنساء، وذلك بعد أعوام من طرد الجيش للحركة من المنطقة.

وقد وزعت حركة طالبان باكستان منشورات تهديدية في بلدة ميرامشاه بمنطقة وزيرستان الشمالية، المعقل السابق لتنظيم القاعدة وشبكة حقاني التابعة لطالبان أفغانستان والأفرع المحلية لطالبان باكستان.

وتم إبعاد المسلحين نحو الحدود إلى أفغانستان خلال العمليات التي شنها الجيش الباكستاني في 2014، ليعود السلاح للمنطقة بعد أعوام من الحكم المتشدد.