غرق سفينة إيرانية في الخليج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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كشف مسؤول إيراني عن غرق سفينة شحن في مياه الخليج أمس الأول.
وقال المدير العام لإدارة الأزمات في محافظة بوشهر جهانكير دهجاني إنه تم إنقاذ ثلاثة من أفراد الطاقم الخمسة، ولم يعرف مصير الاثنين الآخرين بعد.
وأضاف المسؤول أن السفينة، التي كانت في طريقها من إيران إلى الإمارات العربية المتحدة، غرقت في الخليج على بعد 20 ميلا جنوب غرب مدينة عسلوية الإيرانية.
وذكر «لا نعرف سبب غرق السفينة».
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