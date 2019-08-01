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غرق سفينة إيرانية في الخليج

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- بواسطة أيمن الوشواش -

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كشف مسؤول إيراني عن غرق سفينة شحن في مياه الخليج أمس الأول.

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وقال المدير العام لإدارة الأزمات في محافظة بوشهر جهانكير دهجاني إنه تم إنقاذ ثلاثة من أفراد الطاقم الخمسة، ولم يعرف مصير الاثنين الآخرين بعد.

وأضاف المسؤول أن السفينة، التي كانت في طريقها من إيران إلى الإمارات العربية المتحدة، غرقت في الخليج على بعد 20 ميلا جنوب غرب مدينة عسلوية الإيرانية.

وذكر «لا نعرف سبب غرق السفينة».


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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