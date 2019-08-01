تجديف السعودية يتوج بكأس موسلي البريطاني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أحرز المنتخب السعودي للتجديف المركز الأول في منافسات كأس بطولة نادي موسلي البريطاني للقوارب التي اختتمت أخيرا، استعدادا للمشاركة في كأس العالم للتجديف التي تقام سبتمبر المقبل.

وتجاوز التجديف السعودي منافسين كبارا ومنتخبات أوروبية عتيدة يتقدمها المنتخب البريطاني، حيث شارك بالمتسابقين حسين علي رضا، وسلطان خالد الشالي، في وجود رئيس اتحاد اللعبة محمد حضراوي.

وأمضى الفريق السعودي للتجديف ثلاثة أسابيع في التدريب في بريطانيا تحت إشراف المدرب البريطاني بيل باري، واكتسب خبرة عالية جراء المشاركة في هذه المسابقة.