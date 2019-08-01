السفير السعودي في تونس يحفز الكاراتيه

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - تونس التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس، محمد العلي، في مقر السفارة أمس، بعثة المنتخب السعودي للكاراتيه، والتي يرأسها رئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه، رئيس الاتحاد العربي للكاراتيه وعضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي للكاراتيه، إبراهيم القناص. ويشارك المنتخب السعودي في البطولة العربية الرابعة للناشئين والشباب (تحت 21 سنة) للكاراتيه، والتي بدأت بالعاصمة التونسية أمس، وتستمر 6 أيام.



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