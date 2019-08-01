«كواليس الصورة» تجمع 50 متدربا بجازان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - جازان اختتمت الدورة التدريبية المتخصصة في التصوير الفوتوجرافي بعنوان «كواليس الصورة»، والتي نظمها مركز جمعية الأطفال المعوقين بمنطقة جازان، وذلك ضمن فعاليات «مبادرة جدر» بمقر المركز. واشتملت الدورة التي استمرت يومين على عدد من المحاور التدريبية عن أساسيات التصوير، وشرح عن خصائص الكاميرا، وعناصر تكوين الصورة وخصائص الإضاءة والعدسات، والتصوير في ظروف متغيرة، إلى جانب التخطيط والتنفيذ للصورة المتميزة، بمشاركة 50 متدربا ومتدربة في الدورة التي تضمنت كذلك تدريبات عملية على أساسيات تكوين الصورة، والتقاط الصور بجودة واحترافية.



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